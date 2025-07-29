«Догнать и осчастливить»: как заботиться о близких людях не в ущерб им и себе

— Личные границы позволяют проявить внимание, но при этом не обделить себя в различных аспектах жизни. Также важно помнить, что желание позаботиться о ком-то в некоторых случаях возникает по принципу «догнать и осчастливить», то есть позаботиться о ком-то, когда человек об этом не просит. Такой подход считается насильственной помощью и не воспринимается людьми положительно. Поэтому важно вовремя обозначать личные границы как тому, кто помогает, так и тому, кто получает помощь.