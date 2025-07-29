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У министра предпринимательства и туризма Башкирии появился новый заместитель

Радик Касимханов стал заместителем министра туризма Башкирии.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко на своей личной странице в социальных сетях представила своего нового заместителя — Радика Касимханова.

По словам чиновницы, ее новый зам обладает системным мышлением и большим опытом работы в нефтяной компании и производственной сфере. Министр подчеркнула его навыки налаживания эффективного взаимодействия между бизнесом и властью.

Гордиенко выразила уверенность, что стратегическое видение Касимханова и его умение работать с людьми помогут реализовать новые проекты в сфере внутреннего туризма.

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