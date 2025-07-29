У министра предпринимательства и туризма Башкирии появился новый заместитель

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко на своей личной странице в социальных сетях представила своего нового заместителя — Радика Касимханова.
По словам чиновницы, ее новый зам обладает системным мышлением и большим опытом работы в нефтяной компании и производственной сфере. Министр подчеркнула его навыки налаживания эффективного взаимодействия между бизнесом и властью.
Гордиенко выразила уверенность, что стратегическое видение Касимханова и его умение работать с людьми помогут реализовать новые проекты в сфере внутреннего туризма.
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