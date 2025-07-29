БЖД с начала 2025 года перевезла более 2 млн пассажиров в сообщении с Россией

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млн пассажиров с начала 2025 года перевезла Белорусская железная дорога в сообщении с Россией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БЖД.
«С начала этого года в сообщении с Россией с учетом проследования транзитных поездов через территорию Беларуси перевезено более 2 млн пассажиров, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 87% пассажиропотока в прямом сообщении», — рассказали в пресс-службе.
Для обеспечения перевозки пассажиров в сообщении с Россией предусмотрено курсирование 22 пар поездов. «При необходимости по предвыходным, выходным и праздничным дням в графике движения предусмотрены дополнительные поезда, которые курсируют в сообщении с Москвой и Санкт-Петербургом. Так, в январе — июле текущего года было назначено 156 дополнительных поездов, в том числе 109 — формирования Белорусской железной дороги, которыми перевезено более 100 тыс. пассажиров», — отметили в БЖД.
Приобрести проездные документы можно в разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в билетных кассах белорусской магистрали. -0-