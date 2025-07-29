БЖД с начала 2025 года перевезла более 2 млн пассажиров в сообщении с Россией

«С начала этого года в сообщении с Россией с учетом проследования транзитных поездов через территорию Беларуси перевезено более 2 млн пассажиров, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится почти 87% пассажиропотока в прямом сообщении», — рассказали в пресс-службе.