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В Ростовской области на карте появились данные о бесплатном Wi-Fi

Более 1500 точек с бесплатным Wi-Fi появились на карте в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сервис, который предоставляет данные о городском пространстве, бизнесе и инфраструктуре, обновил карту Ростовской области, добавив более 1500 точек бесплатного беспроводного интернета. Информация о новых точках доступа появилась у министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.

Теперь жители и гости донского края могут заранее спланировать, где подключиться к сети. Для поиска бесплатного Wi-Fi достаточно ввести на сервисе в поисковую строку запрос «бесплатный Wi-Fi».

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