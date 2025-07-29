В Ростовской области на карте появились данные о бесплатном Wi-Fi

Сервис, который предоставляет данные о городском пространстве, бизнесе и инфраструктуре, обновил карту Ростовской области, добавив более 1500 точек бесплатного беспроводного интернета. Информация о новых точках доступа появилась у министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Теперь жители и гости донского края могут заранее спланировать, где подключиться к сети. Для поиска бесплатного Wi-Fi достаточно ввести на сервисе в поисковую строку запрос «бесплатный Wi-Fi».
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