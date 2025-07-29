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Какой размер единовременной матпомощи на школьников из многодетных семей, рассказали в Минтруда

Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи, и получат ее порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составляет Br146,3 или 30% от БПМ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

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Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи, и получат ее порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей. -0-