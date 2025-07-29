Какой размер единовременной матпомощи на школьников из многодетных семей, рассказали в Минтруда

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составляет Br146,3 или 30% от БПМ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Бюджет прожиточного минимума повышается в Беларуси с 1 августа Размеры госпособий семьям с детьми увеличиваются с 1 августа «Возрастные» доплаты к пенсиям увеличатся в Беларуси с 1 августа.
Единовременная материальная помощь предоставляется независимо от дохода семьи, и получат ее порядка 240 тыс. школьников из более 115 тыс. многодетных семей. -0-