Впервые в Молдове у пьяного водителя конфисковали авто в пользу государства: Да ещё и добавили шесть месяцев лишения свободы

Первый случай конфискации автомобиля в Молдове за вождение в нетрезвом виде.
Мужчина был приговорён к шести месяцам лишения свободы после того, как его задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Согласно решению суда, у него также конфисковали автомобиль — по данным прокуратуры, это первый подобный случай в Молдове.
В 2023 году обвиняемый, находясь в сильном алкогольном опьянении и без водительских прав (которые ранее были аннулированы за аналогичное нарушение), управлял транспортным средством. Тест показал 1,01 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
У мужчины уже были судимости по аналогичным делам. В 2022 году он, будучи в состоянии сильного опьянения, стал участником ДТП, управляя тем же автомобилем, который теперь конфискован. В результате аварии пострадал человек: он получил травмы средней тяжести.
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