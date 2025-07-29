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Впервые в Молдове у пьяного водителя конфисковали авто в пользу государства: Да ещё и добавили шесть месяцев лишения свободы

Речь идёт о мужчине, который управлял машиной без водительских прав и с высокой степенью алкогольного опьянения.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Первый случай конфискации автомобиля в Молдове за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина был приговорён к шести месяцам лишения свободы после того, как его задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Согласно решению суда, у него также конфисковали автомобиль — по данным прокуратуры, это первый подобный случай в Молдове.

В 2023 году обвиняемый, находясь в сильном алкогольном опьянении и без водительских прав (которые ранее были аннулированы за аналогичное нарушение), управлял транспортным средством. Тест показал 1,01 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

У мужчины уже были судимости по аналогичным делам. В 2022 году он, будучи в состоянии сильного опьянения, стал участником ДТП, управляя тем же автомобилем, который теперь конфискован. В результате аварии пострадал человек: он получил травмы средней тяжести.

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