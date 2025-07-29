Впервые в Молдове у пьяного водителя конфисковали авто в пользу государства: Да ещё и добавили шесть месяцев лишения свободы

Мужчина был приговорён к шести месяцам лишения свободы после того, как его задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Согласно решению суда, у него также конфисковали автомобиль — по данным прокуратуры, это первый подобный случай в Молдове.