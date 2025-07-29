«В бездну какую-то упала»: история любви Елизаветы Боярской и Максима Матвеева

Актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская отметили 15-ю годовщину со дня свадьбы. Муж нежно поздравил свою супругу в социальных сетях, поблагодарив ее за годы, прожитые вместе. История любви Матвеева и Боярской — в материале «Вечерней Москвы».
Судьбоносная встреча.
Впервые актеры встретились на пробах фильма. По некоторым данным, это была историко-приключенческая картина «1612». Ни Матвеева, ни Боярскую тогда на роли не утвердили. Но, как позднее вспоминала актриса, актер произвел на нее неизгладимое впечатление. Она так растерялась, что даже не смогла назвать свое имя.
— Я потеряла дар речи от его красоты. Влюбилась, в бездну какую-то упала. Но мы разошлись, хотя произвели друг на друга впечатление, — рассказывала Боярская.
По словам артистки, она «внутренне его выбрала». Но не стала предпринимать дальнейших шагов для развития этой истории. Поэтому пути Матвеева и Боярской разошлись примерно на три года.
Но судьба снова свела будущих супругов вместе — на съемочной площадке фильма «Не скажу». На тот момент Матвеев уже был женат на актрисе Яне Сексте. Ходили слухи, что Боярская якобы стала разлучницей и увела артиста от его супруги. Но Матвеев опроверг эти домыслы: по его словам, в то время его брак уже трещал по швам, поэтому его новая избранница ни от кого его не уводила.
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Актер развелся с Сексте и вскоре стал выходить в свет вместе с новой избранницей. Из-за того что Боярская часто летала в Санкт-Петербург, чтобы играть в театре, а Матвеев оставался на постановки в Москве, в СМИ иногда писали, что пара якобы рассталась. Но все это время актеры были вместе, и расстояние не было им помехой.
В 2010 году Матвеев и Боярская поженились. Свадьбу отметили скромно, в кругу самых близких. Дата церемонии была выбрана неслучайно — 28 июля, в день рождения актера. Так что теперь в их семье в этот день отмечают сразу два праздника.
Секреты счастливой семьи.
В тот же год у пары родился сын, которого назвали Андреем. Долгое время актеры скрывали своего первенца от посторонних глаз и начали делиться его фотографиями, когда мальчику исполнилось шесть лет. В 2018 году на свет появился второй сын пары — Григорий. Его, как и старшего брата, Матвеев и Боярская предпочитают лишний раз не показывать публике.
В свободное от работы время супруги любят путешествовать как вдвоем, так и со своими детьми. Кроме того, Матвеев часто радует близких завтраками.
— Нет ничего круче, чем встать пораньше и приготовить своими руками завтрак на все семейство, а потом смотреть на довольные, уплетающие твои творения за обе щеки, мордашки… Радуйте себя и близких — это заряжает, — рассказал Матвеев.
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Актеры избирательно относятся к выбору ролей. Боярская иногда отказывается от предложений, чтобы уделить больше внимания детям.
Из-за высокой занятости супругов им редко удается выходить вместе в свет, и свободное время они предпочитают преимущественно проводить с близкими.
— Мы друг друга любим, мы склонны к самоанализу. Если у нас возникает камень преткновения, мы его всегда обсуждаем. И я всегда принимаю точку зрения Максима. Мы никогда не повышаем голос, — поделилась секретом счастливой семейной жизни Боярская.
О том, что в семье все хорошо, говорят и нежные поздравления супругов в социальных сетях с 15-й годовщиной свадьбы.
— Теперь, оглядываясь назад, понимаю — все было и есть так, как нужно: душевно, по-человечески, уютно, тепло и наполнено любовью, взаимопониманием и доверием. И все это крайне интересно. И это благодаря тебе, девчонка! Спасибо тебе за то, что ты выдерживаешь меня! Люблю тебя, наших парней, наш дом, наши разговоры, переживания, устремления и планы, — написал Матвеев в социальной сети в праздничную дату.
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Боярская, в свою очередь, поделилась архивными снимками их семейства, на которых также можно увидеть обоих детей пары.
— Муж. Любимый наш! С днем рождения. И с годовщиной. Сегодня 15 лет нашей семье. Чем дальше, тем надежнее, веселее, влюбленнее, мудрее и кайфовее. Погнали дальше, — подписала фотографии актриса.
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