«В бездну какую-то упала»: история любви Елизаветы Боярской и Максима Матвеева

— Теперь, оглядываясь назад, понимаю — все было и есть так, как нужно: душевно, по-человечески, уютно, тепло и наполнено любовью, взаимопониманием и доверием. И все это крайне интересно. И это благодаря тебе, девчонка! Спасибо тебе за то, что ты выдерживаешь меня! Люблю тебя, наших парней, наш дом, наши разговоры, переживания, устремления и планы, — написал Матвеев в социальной сети в праздничную дату.