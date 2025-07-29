В Госдуме заявили, что России необходим курс доллара в 108 рублей

В текущих условиях курс доллара в диапазоне 88−108 рублей нужен российской экономике для исполнения бюджета и поддержки экспорта отечественной продукции. Об этом во вторник, 29 июля, заявил член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Он отметил, что сообщения о возможном росте курса доллара до 100 рублей вызывают у некоторых россиян тревогу, но подобные изменения стоит рассматривать как предсказуемую реакцию рынка на денежно-кредитную политику Центробанка России.
Парламентарий подчеркнул, что рост курса американской валюты указывает на смену приоритетов. По его словам, вместо удержания валюты на искусственно заниженном уровне регулятор перешел к созданию условий для «оживления» инвестиций и производства в стране.
— Для экономики более опасен слишком сильный рубль, чем курс около 100. В долгосрочной перспективе разумное ослабление валюты при сохранении общего контроля за финансовой системой позволяет стимулировать развитие производственного сектора, повышать экспортную выручку и поддерживать занятость, — заявил Говырин в беседе с Gazeta.ru.
29 июля ЦБ России повысил официальный курс доллара на 30 июля до 82,2 рубля. В сравнении с 29 июля он вырос на 2,6 процента.