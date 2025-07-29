В Госдуме заявили, что России необходим курс доллара в 108 рублей

— Для экономики более опасен слишком сильный рубль, чем курс около 100. В долгосрочной перспективе разумное ослабление валюты при сохранении общего контроля за финансовой системой позволяет стимулировать развитие производственного сектора, повышать экспортную выручку и поддерживать занятость, — заявил Говырин в беседе с Gazeta.ru.