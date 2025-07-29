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Кэти Перри заметили на свидании с бывшим премьер-министром Канады Трюдо

40-летнюю певицу и 53-летнего политика заметили в одном из дорогих ресторанов Монреаля.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

Американскую певицу Кэти Перри, которая недавно разорвала отношения с британским актером Орландо Блумом, заметили за ужином с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщил портал TMZ, опубликовавший эксклюзивные кадры встречи.

По данным издания, 40-летнюю певицу и 53-летнего политика заметили в одном из дорогих ресторанов Монреаля. По словам очевидцев, они вели оживленную беседу, пили коктейли и делили несколько блюд. Пока неизвестно, носит ли их встреча романтический характер.

О расставании Кэти Перри и Орландо Блума, которые были вместе около девяти лет, стало известно в июне. Источники западных СМИ сообщали, что пара рассталась еще в начале года, но не афишировала это, чтобы сохранить хорошие отношения ради дочери.

В качестве причин разрыва назывались несовпадение рабочих графиков и критика Блумом запланированного космического полета певицы. Несмотря на расставание, они продолжают общаться.

Ранее американская певица Азилия Бэнкс заявила, что бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отправлял ей обнаженные фотографии.

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