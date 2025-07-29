В Узбекистане уволили чиновника, обнимавшего секретаршу во время совещания

В Узбекистане был уволен государственный служащий после того, как в сети появилось видео, запечатлевшее его объятия с секретарём в ходе онлайн-конференции.
Согласно информации, распространённой в социальных сетях, чиновник из Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был заснят во время видеозвонка обнимающим сотрудницу, сидящую у него на коленях.
«Вероятно, мужчина забыл, что у него в этот момент была включена камера», — говорится в публикации.
Министерство отреагировало на данный случай, заявив о прекращении трудовых отношений с сотрудниками, фигурирующими в сообщениях. В ведомстве заявили о своей строгой позиции в отношении нарушений трудовой дисциплины и этических норм.