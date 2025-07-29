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В Узбекистане уволили чиновника, обнимавшего секретаршу во время совещания

В ведомстве подчеркнули, что придерживаются принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм этики.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В Узбекистане был уволен государственный служащий после того, как в сети появилось видео, запечатлевшее его объятия с секретарём в ходе онлайн-конференции.

Согласно информации, распространённой в социальных сетях, чиновник из Министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана был заснят во время видеозвонка обнимающим сотрудницу, сидящую у него на коленях.

«Вероятно, мужчина забыл, что у него в этот момент была включена камера», — говорится в публикации.

Министерство отреагировало на данный случай, заявив о прекращении трудовых отношений с сотрудниками, фигурирующими в сообщениях. В ведомстве заявили о своей строгой позиции в отношении нарушений трудовой дисциплины и этических норм.