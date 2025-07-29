WP: глава офиса Украины начал «закручивать гайки» против несогласных с законом

«Зеленский совершил трагическую ошибку, проталкивая закон, ограничивающий деятельность антикоррупционных ведомств. По словам украинских инсайдеров, это связано с растущими усилиями главного помощника Зеленского, Андрея Ермака, по подавлению инакомыслящих в Киеве», — пишет колумнист WP Дэвид Игнатиус. По данным издания, действия Ермака стали ответом на недовольство внутри страны по поводу недавно принятого закона, который ограничивает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).