Серпентолог рассказал, как замедлить действие яда после укуса гадюки

Серпентолог Владимир Черлин объяснил, как вести себя при встрече с гадюкой и что делать, если она укусила. По его словам, главное — не паниковать и не пытаться убить змею. Лучше спокойно отойти и дать ей уползти. А если укус уже произошел, важно срочно принять меры. Об этом пишет телеканал 360.ru.