Серпентолог рассказал, как замедлить действие яда после укуса гадюки

Серпентолог Владимир Черлин объяснил, как вести себя при встрече с гадюкой и что делать, если она укусила. По его словам, главное — не паниковать и не пытаться убить змею. Лучше спокойно отойти и дать ей уползти. А если укус уже произошел, важно срочно принять меры. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— Яд действует на кровеносные сосуды и нервную систему. Если человек запаниковал, отравление происходит тяжелее. Это физиология. Поэтому, находясь рядом с укушенным человеком, нельзя дать ему занервничать, — отметил Черлин.
Лучше всего как можно быстрее позвонить 112, пить воду и постараться не двигаться. Если медицинская помощь недоступна сразу, специалист советует аккуратно надрезать место укуса, чтобы пошла кровь. Это может быть неприятно, но поможет вывести часть яда. Также стоит поливать зону вокруг укуса теплой водой и делать легкий массаж, чтобы ускорить кровоток. Затем нужно срочно обратиться к врачу.
Черлин также напомнил, что людям с аллергией нужно всегда иметь при себе антигистаминные препараты. Чтобы избежать укуса, он рекомендует надевать плотную обувь и передвигаться по зарослям только после осмотра местности.