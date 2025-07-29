Для покрытия долгов и дефицита бюджета Минфин Башкирии возьмет в кредит 4 млрд рублей

Министерство финансов Башкирии объявило аукцион на поиск подрядчика для оказания финансовых услуг по открытию возобновляемой кредитной линии с лимитом в четыре миллиарда рублей. Это следует из информации, опубликованной на портале государственных закупок.
Средства планируется направить на частичное финансирование дефицита регионального бюджета или погашение существующих долгов республики. Согласно документам, начальная цена контракта составляет 182 619 178,08 рублей. Заявки от потенциальных участников принимаются до 6 августа, а итоги конкурса планируется двумя дням позже.
Возобновляемая кредитная линия будет действовать в течение 80 календарных дней с момента открытия лимита, при этом период выборки средств ограничен 70 днями.
Под возобновляемой кредитной линией, как поясняется в опубликованной документации, понимается неоднократная выдача кредитных средств в пределах свободного остатка лимита в течение установленного срока.
Начальную цену контракта рассчитали исходя из процентной ставки в 20,83% годовых. Кредитная линия должна быть открыта не позднее следующего дня после подписания договора с победителем аукциона.
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