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В МВД заявили, что не смогут допросить осла, которого прокатили на зиплайне

В горах Дагестана неизвестный прокатил осла на зиплайне.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Аргументы и факты

В МВД Дагестана изучают жалобы на человека, который прокатил осла на зиплайне. Правоохранители сомневаются, что этот случай попадает под статью о жестоком обращении с животными. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.

Она назвала этот поступок «глупым и бессмысленным», но подчеркнула, что для применения статьи 245 УК РФ необходимо установить факт нанесения животному увечий или боли.

По словам Гариевой, животное благополучно преодолело маршрут и не получило видимых физических повреждений. Нельзя исключать эмоциональное потрясение и сильный стресс у осла, но определить его реальное состояние не представляется возможным, добавила она.

«Опросить осла на предмет его истинных впечатлений не представляется возможным. Молчит. Почему? Не знаю», — сказала глава пресс-службы МВД Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Израиле обнаружили останки таинственных жертвенных ослов, которым около пяти тысяч лет.