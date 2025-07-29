В МВД заявили, что не смогут допросить осла, которого прокатили на зиплайне

В МВД Дагестана изучают жалобы на человека, который прокатил осла на зиплайне. Правоохранители сомневаются, что этот случай попадает под статью о жестоком обращении с животными. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.