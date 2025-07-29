Погода в Москве может кардинально измениться в ближайшие дни: чего ожидать в столичном регионе

В ближайшие дни на столицу обрушатся атлантические циклоны, которые принесут кратковременные дожди и комфортную температуру в диапазоне 22−27 градусов. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, до конца июля в Москве сохранится жаркая погода, но уже с 1 августа начнутся кратковременные дожди, так как погодные условия будут определять атлантические циклоны. Она также отметила, что в начале августа ожидаются осадки от слабых до умеренных.
Синоптик Александр Шувалов рассказал, что август в Москве будет отмечен резкими перепадами температуры. Он указал, что, судя по июльским тенденциям, в следующем месяце возможны чередования жарких и прохладных периодов. По его прогнозу, в столице ожидаются волны тепла, включая краткосрочные периоды жары, а также заметные похолодания, которые будут сопровождаться сильными грозами и осадками, пишут «Известия».
При этом в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Его продлили до 18:00 31 июля, сообщает 360.ru. Температура воздуха в этот день может достигать +31 градуса. Во вторник, по данным синоптиков, в столице воздух прогреется до +28…+30 градусов, в Подмосковье — до +25…+30 градусов. Ветер ожидается восточный, со скоростью до восьми метров в секунду.