Погода в Москве может кардинально измениться в ближайшие дни: чего ожидать в столичном регионе

При этом в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Его продлили до 18:00 31 июля, сообщает 360.ru. Температура воздуха в этот день может достигать +31 градуса. Во вторник, по данным синоптиков, в столице воздух прогреется до +28…+30 градусов, в Подмосковье — до +25…+30 градусов. Ветер ожидается восточный, со скоростью до восьми метров в секунду.