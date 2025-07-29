В Роспотребнадзорe рассказали, если ли вирус чикунгунья на территорию России

Симптоматика: у людей, зараженных чикунгуньей, признаки болезни обычно проявляются в период от 4 до 8 дней (хотя этот промежуток может варьироваться от 2 до 12 дней) после укуса зараженного комара. Характерным признаком является резкое повышение температуры тела, которое часто сопровождается интенсивными болевыми ощущениями в суставах.