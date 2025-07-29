В Роспотребнадзорe рассказали, если ли вирус чикунгунья на территорию России

Согласно информации от Роспотребнадзора, ввоз вируса чикунгунья на территорию России не был зафиксирован. Таким образом, риск распространения этой лихорадки в стране в настоящий момент отсутствует.
Чикунгунья — это вирусная инфекция, распространяемая комарами, возбудителем которой является вирус чикунгунья (CHIKV). Термин берет свои корни из языка кимаконде, где он обозначает состояние «скрючивания».
Симптоматика: у людей, зараженных чикунгуньей, признаки болезни обычно проявляются в период от 4 до 8 дней (хотя этот промежуток может варьироваться от 2 до 12 дней) после укуса зараженного комара. Характерным признаком является резкое повышение температуры тела, которое часто сопровождается интенсивными болевыми ощущениями в суставах.