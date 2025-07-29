Врач Ивашков перечислил необходимые каждой женщине обследования

— Рак легких (для курильщиков): КТ легких ежегодно, если курите 20+ лет (по пачке в день) или бросили менее 15 лет назад; остеопороз (денситометрия костей): после 65 лет — один раз, раньше — если есть риски (ранний климакс), — подчеркнул специалист.