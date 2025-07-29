Врач Ивашков перечислил необходимые каждой женщине обследования

Онколог Владимир Ивашков рекомендовал каждой женщине пройти обследование на рак шейки матки и рак кишечника. Таким советом он поделился в своем блоге.
В первом случае проводится исследование соскоба шейки матки и цервикального канала, а во втором — пациенты сдают анализ кала на скрытую кровь или проходят колоноскопию. Также врач призвал россиянок регулярно проходить денситометрию костей для диагностики остеопороза, а курящим он рекомендовал проводить компьютерную томографию легких.
— Рак легких (для курильщиков): КТ легких ежегодно, если курите 20+ лет (по пачке в день) или бросили менее 15 лет назад; остеопороз (денситометрия костей): после 65 лет — один раз, раньше — если есть риски (ранний климакс), — подчеркнул специалист.
Кроме того, Ивашков посоветовал женщинам контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, чтобы вовремя определить сахарный диабет и выявить проблемы с сердцем. Об этом онколог написал в своем Telegram-канале.
Заведующий филиалом Республиканского онкодиспансера в Нефтекамске Адип Арсланов рекомендовал регулярно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя обнаружить онкологическое заболевание. Он также посоветовал обращать внимание на быструю потерю веса, постоянную усталость, незаживающие раны, длительный кашель и другие симптомы.