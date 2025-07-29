«Инцидент разобрали»: Петросян объяснил, откуда взялся долг в полмиллиона рублей

Еще один громкий скандал произошел после того, как 13 марта прошлого года стало известно о рождении второго ребенка у Петросяна и Татьяны Брухуновой. У супругов довольно большая разница в возрасте — 44 года. В связи с этим многие поклонники заподозрили пару в суррогатном материнстве, однако эта информация так и не подтвердилась. «Вечерняя Москва» узнала у врача — гинеколога-сексолога Антонины Дорофеевой, может ли мужчина стать отцом в пожилом возрасте естественным путем и есть ли при этом риски для здоровья ребенка.