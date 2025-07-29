«Инцидент разобрали»: Петросян объяснил, откуда взялся долг в полмиллиона рублей

Юморист Евгений Петросян прокомментировал появившиеся сообщения о том, что у него имеется полумиллионный долг за неоплаченную экспертизу имущества во время развода с бывшей супругой Еленой Степаненко. По словам артиста, никаких задолженностей у него на самом деле нет.
— Видимо, мои адвокаты что-то напутали. Но сегодня уже инцидент разобрали. С моей стороны никаких отказов в оплате не было. Я свою часть оплатил давно, еще пять лет назад, — приводит слова Петросяна издание «Абзац».
В тот же день появились сообщения о том, что Минюст требует взыскать в бюджет государства 582 тысячи рублей за экспертизу, проведенную в рамках раздела имущества юмористов.
Петросян неоднократно бывал в центре скандалов, связанных с деньгами. Год назад юморист оскорбил свою бывшую жену Елену Степаненко из-за наследства, назвав ее ведьмой. Экс-супруги в течение нескольких лет делили совместно нажитое имущество, которое оценивалось в 1,5 миллиарда рублей.
Еще один громкий скандал произошел после того, как 13 марта прошлого года стало известно о рождении второго ребенка у Петросяна и Татьяны Брухуновой. У супругов довольно большая разница в возрасте — 44 года. В связи с этим многие поклонники заподозрили пару в суррогатном материнстве, однако эта информация так и не подтвердилась. «Вечерняя Москва» узнала у врача — гинеколога-сексолога Антонины Дорофеевой, может ли мужчина стать отцом в пожилом возрасте естественным путем и есть ли при этом риски для здоровья ребенка.