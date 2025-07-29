Бочкарев рассказал, как хакеры смогли взломать системы авиакомпаний РФ

Эксперт допустил, что взлом мог произойти после того, как кто-то из сотрудников «помог злоумышленникам, получил взятку или сознательно передал информацию». При этом Бочкарев подчеркнул, что чаще всего хакеры взламывают системы без посторонней помощи.