Бочкарев рассказал, как хакеры смогли взломать системы авиакомпаний РФ

Вопросы в ситуации со взломом IT-систем российских авиакомпаний следует задавать структурам, отвечавшим за мониторинг кибератак. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Антон Бочкарев в беседе с сайтом MK.ru.
«Идеальной защиты в принципе не бывает. Основные вопросы сейчас — к структурам, которые отвечали за безопасность российских авиакомпаний», — сказал он.
Эксперт допустил, что взлом мог произойти после того, как кто-то из сотрудников «помог злоумышленникам, получил взятку или сознательно передал информацию». При этом Бочкарев подчеркнул, что чаще всего хакеры взламывают системы без посторонней помощи.
Ранее хакер PalachPro рассказал, кто стоит за атаковавшими «Аэрофлот» группировками.