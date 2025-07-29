30 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

30 июля 2025 года мир отмечает Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми, а православные верующие чтут память великомученицы Марины Антиохийской. Узнайте больше об этих важных датах.
Международный день дружбы.
Дата: 30 июля.
Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году (резолюция № 65/275).
Значение праздника:
Подчеркивает важность дружеских отношений между народами;Способствует укреплению мира и взаимопонимания;Напоминает о необходимости солидарности перед глобальными вызовами.
Как отмечают:
Проводятся культурные обмены;Организуются благотворительные акции;Устраиваются международные форумы и конференции.
В социальных сетях запускаются флешмобы #ДеньДружбы.
Интересный факт:
В России существует аналогичный праздник — День друзей, который отмечается 9 июня.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Дата: 30 июля.
Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году (резолюция A/RES/68/192).
Проблема современного рабства:
По данным ООН, жертвами торговли людьми становятся около 21 млн человек;70% пострадавших — женщины и дети;Основные формы эксплуатации: принудительный труд и сексуальное рабство.
Глобальные инициативы:
Кампания ООН «Голубое сердце»;Международные программы реабилитации жертв;Ужесточение законодательства в разных странах;Специальные фонды помощи пострадавшим.
Как помочь:
Распространять информацию о проблеме;Поддерживать организации, помогающие жертвам;Быть внимательными к признакам торговли людьми.
Православные праздники 30 июля.
День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.
Житие святой:
Пострадала за веру в III веке;Чудом избежала казни в кипящем котле;Окончательно была обезглавлена.
Традиции:
Особые богослужения в храмах;Молитвы о защите от недугов;Чтение жития святой.
Интересно:
В западной традиции святая известна как Маргарита Антиохийская.
Празднование Святогорской иконы Божией Матери.
Особенности:
Чудотворный образ «Одигитрия»;Особо почитается в Святогорском монастыре;Считается помощницей в духовном поиске.
Народные приметы и традиции.
Что можно делать:
Заготавливать травы и ягоды;Заниматься уборкой дома;Стричь волосы (считается благоприятным днем);Ловить рыбу.
Что нельзя делать 30 июля:
Заключать браки и свататься;Сквернословить;Делать крупные покупки;Давать в долг.
Приметы о погоде:
Теплый день — к теплому сентябрю;Гроза — к морозной зиме;Зарево на небе — предвещает пожар;Стрекозы у воды — к скорому дождю.
Известные люди, родившиеся 30 июля.
Актеры:
Арнольд Шварценеггер;Жан Рено;Хилари Суэнк;Лоренс Фишбёрн.
Режиссеры:
Кристофер Нолан.
Музыканты:
Кейт Буш;Алибек Днишев.
Заключение.
30 июля объединяет важные международные и духовные даты. От празднования дружбы между народами до памяти христианских мучеников — этот день напоминает нам о ценности человеческих отношений и необходимости защиты достоинства каждого человека. Проведите этот день осознанно, проявляя доброту к окружающим и заботу о тех, кто нуждается в помощи.