30 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

30 июля объединяет важные международные и духовные даты. От празднования дружбы между народами до памяти христианских мучеников — этот день напоминает нам о ценности человеческих отношений и необходимости защиты достоинства каждого человека. Проведите этот день осознанно, проявляя доброту к окружающим и заботу о тех, кто нуждается в помощи.