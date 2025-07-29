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30 июля 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

30 июля 2025 года мир отмечает Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми, а православные верующие чтут память великомученицы Марины Антиохийской. Узнайте больше об этих важных датах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

30 июля 2025 года мир отмечает Международный день дружбы и Всемирный день борьбы с торговлей людьми, а православные верующие чтут память великомученицы Марины Антиохийской. Узнайте больше об этих важных датах.

Международный день дружбы.

Дата: 30 июля.

Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году (резолюция № 65/275).

Значение праздника:

Подчеркивает важность дружеских отношений между народами;Способствует укреплению мира и взаимопонимания;Напоминает о необходимости солидарности перед глобальными вызовами.

Как отмечают:

Проводятся культурные обмены;Организуются благотворительные акции;Устраиваются международные форумы и конференции.

В социальных сетях запускаются флешмобы #ДеньДружбы.

Интересный факт:

В России существует аналогичный праздник — День друзей, который отмечается 9 июня.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

Дата: 30 июля.

Учрежден: Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году (резолюция A/RES/68/192).

Проблема современного рабства:

По данным ООН, жертвами торговли людьми становятся около 21 млн человек;70% пострадавших — женщины и дети;Основные формы эксплуатации: принудительный труд и сексуальное рабство.

Глобальные инициативы:

Кампания ООН «Голубое сердце»;Международные программы реабилитации жертв;Ужесточение законодательства в разных странах;Специальные фонды помощи пострадавшим.

Как помочь:

Распространять информацию о проблеме;Поддерживать организации, помогающие жертвам;Быть внимательными к признакам торговли людьми.

Православные праздники 30 июля.

День памяти великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

Житие святой:

Пострадала за веру в III веке;Чудом избежала казни в кипящем котле;Окончательно была обезглавлена.

Традиции:

Особые богослужения в храмах;Молитвы о защите от недугов;Чтение жития святой.

Интересно:

В западной традиции святая известна как Маргарита Антиохийская.

Празднование Святогорской иконы Божией Матери.

Особенности:

Чудотворный образ «Одигитрия»;Особо почитается в Святогорском монастыре;Считается помощницей в духовном поиске.

Народные приметы и традиции.

Что можно делать:

Заготавливать травы и ягоды;Заниматься уборкой дома;Стричь волосы (считается благоприятным днем);Ловить рыбу.

Что нельзя делать 30 июля:

Заключать браки и свататься;Сквернословить;Делать крупные покупки;Давать в долг.

Приметы о погоде:

Теплый день — к теплому сентябрю;Гроза — к морозной зиме;Зарево на небе — предвещает пожар;Стрекозы у воды — к скорому дождю.

Известные люди, родившиеся 30 июля.

Актеры:

Арнольд Шварценеггер;Жан Рено;Хилари Суэнк;Лоренс Фишбёрн.

Режиссеры:

Кристофер Нолан.

Музыканты:

Кейт Буш;Алибек Днишев.

Заключение.

30 июля объединяет важные международные и духовные даты. От празднования дружбы между народами до памяти христианских мучеников — этот день напоминает нам о ценности человеческих отношений и необходимости защиты достоинства каждого человека. Проведите этот день осознанно, проявляя доброту к окружающим и заботу о тех, кто нуждается в помощи.

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