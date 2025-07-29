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Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» пройдет в Самаре 16−17 августа

16 и 17 августа в Струковском саду в Самаре пройдёт 10-й фестиваль с театром, музыкой и мастер-классами для всей семьи.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

16 и 17 августа в Струковском саду пройдёт 10-й фестиваль с театром, музыкой и мастер-классами для всей семьи.

В середине августа в Самаре состоится юбилейный X фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Организаторы подготовили программу для зрителей всех возрастов: 20 театральных коллективов, 25 музыкальных групп, детские спектакли, интерактивы и ярмарка handmade-товаров.

Основные площадки — «Грот», «Ротонда», «Музыкальная» и «Малая» — будут работать два дня. Завершится фестиваль премьерой спектакля «Заповедная» по мотивам легенд Жигулёвских гор.

Организаторы набирают волонтёров — зарегистрироваться можно по ссылке. Подробная программа и список участников — в группе фестиваля в ВК.

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