Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» пройдет в Самаре 16−17 августа

16 и 17 августа в Струковском саду пройдёт 10-й фестиваль с театром, музыкой и мастер-классами для всей семьи.
В середине августа в Самаре состоится юбилейный X фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Организаторы подготовили программу для зрителей всех возрастов: 20 театральных коллективов, 25 музыкальных групп, детские спектакли, интерактивы и ярмарка handmade-товаров.
Основные площадки — «Грот», «Ротонда», «Музыкальная» и «Малая» — будут работать два дня. Завершится фестиваль премьерой спектакля «Заповедная» по мотивам легенд Жигулёвских гор.
Организаторы набирают волонтёров — зарегистрироваться можно по ссылке. Подробная программа и список участников — в группе фестиваля в ВК.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.