Нейросеть научилась притворяться человеком и обманывать систему защиты

Cloudflare — широко распространенная система безопасности, которую сайты используют для предотвращения автоматизированного трафика. В отличие от более сложных капч, требующих решения задач с изображениями или текстом, Cloudflare часто использует простое окно с галочкой «Я не робот» для верификации. Теперь, как отмечает издание, веб-сайтам, возможно, придется переосмыслить свои методы выявления ботов.