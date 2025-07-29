Согласно информации, опубликованной The Independent, ChatGPT научился обходить систему защиты, определяющую, является ли пользователь человеком или автоматизированной программой. Данный прорыв стал возможен благодаря недавнему обновлению, наделившему ChatGPT возможностями виртуального ассистента, способного перемещаться в интернете и выполнять поручения от имени пользователя.
Пользователи подтверждают, что ChatGPT обладает необходимыми знаниями: «Я активирую опцию 'Подтвердить, что я человек', чтобы завершить проверку Cloudflare. Этот этап необходим для подтверждения моей нероботизированной природы и продолжения работы».
Cloudflare — широко распространенная система безопасности, которую сайты используют для предотвращения автоматизированного трафика. В отличие от более сложных капч, требующих решения задач с изображениями или текстом, Cloudflare часто использует простое окно с галочкой «Я не робот» для верификации. Теперь, как отмечает издание, веб-сайтам, возможно, придется переосмыслить свои методы выявления ботов.