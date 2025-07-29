Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновник посадил на колени секретаршу во время совещания и поплатился

В Узбекистане чиновник посадил к себе на колени секретаршу во время онлайн-совещания.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В Узбекистане чиновник посадил к себе на колени секретаршу во время онлайн-совещания. В Министерстве заявили, что его уже уволили.

Ранее фото, на котором чиновник Министерства занятости и бедности республики обнимает сидящую у него на коленях сотрудницу во время видеоосовещания, разошлось в сети.

Мужчина, предположительно, забыл, что камера у него в этот момент была включена.

В ведомстве заявили, что расторгли трудовой договор с чиновником и секретаршей. В Министерстве также отметили, что придерживаются принципа абсолютной нетерпимости к нарушениям служебной дисциплины и норм этики.

Ранее сообщалось, что бывшая любовница экс-министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано издевалась над ним.