В Казани подвели итоги «Абилимпикс» среди участников СВО

«Чемпионат объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям. В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли: Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, Москва», — говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда, а такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс», мотивируют героев специальной операции.
«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении — делаем то, что востребовано у наших ветеранов», — сказала Цивилева.
Со своей стороны заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил участников чемпионата.
«Российское движение “Абилимпикс” стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. “Абилимпикс” предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года», — сообщил Чернышенко.
Между тем руководитель Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева поблагодарила организаторов и партнеров чемпионата за поддержку и высокий уровень профессионализма.
«Первый чемпионат “Абилимпикс” для участников СВО — важнейшее событие для развития системы профессиональной реабилитации наших ветеранов. Соревнование прошло по 15 востребованным компетенциям. Среди самых популярных — “Оператор БПЛА”, “Сварочные технологии” и “Ремонт и обслуживание автомобилей”. Уверена, навыки, продемонстрированные здесь, станут прочным фундаментом для успешной профессиональной траектории участников чемпионата», — подчеркнула Макеева.
Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» проводился в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Организаторы — Минпросвещения России и правительство Татарстана при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — Центр развития профессиональных компетенций Татарстана, партнер деловой программы — Российское общество «Знание».