В Казани подвели итоги «Абилимпикс» среди участников СВО

«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении — делаем то, что востребовано у наших ветеранов», — сказала Цивилева.