В России предложили жестче наказывать за некачественно оказанные услуги в ЖКХ

Депутаты подчеркивают, что повышение тарифов на ЖКХ происходит регулярно, но при этом качество услуг зачастую не улучшается. В пояснительной записке указывается, что при принятии тарифных решений обычно учитываются интересы поставщиков, а права потребителей остаются недостаточно защищенными. Разработчики документа полагают, что такая мера позволит повысить ответственность поставщиков и вернуть потребителям часть гарантий, которые они теряют из-за некачественного обслуживания.