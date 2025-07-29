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Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, рассказали в ГАИ

Работы будут вестись на проспектах Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича), Жукова — Дзержинского (развязка), Дзержинского (от ул. Голубева до ул. Космонавтов), на улицах Рафиева, Бородинской, Либаво-Роменской, Великоморской и др.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Где в Минске ночью нанесут дорожную разметку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Работы будут вестись на проспектах Пушкина (от ул. Притыцкого до ул. Матусевича), Жукова — Дзержинского (развязка), Дзержинского (от ул. Голубева до ул. Космонавтов), на улицах Рафиева, Бородинской, Либаво-Роменской, Великоморской, Некрасова, Скрипникова, Есенина, Уборевича, Лучины (от Игуменского тракта до ул. Сырокомли), Асаналиева, Руссиянова, Социалистической, а также вблизи учреждений образования Заводского, Октябрьского, Центрального и Фрунзенского районов.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог. -0-