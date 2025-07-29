Невролог Шахнович рассказал об опасном последствии пандемии COVID-19

Если же проверки проводились, но были некачественными, или мониторинг безопасности был недостаточно эффективным — например, мониторинг заметил атаку, но не смог её остановить, или вообще ничего не заметил и «проспал» атаку — это уже вопросы к тем, кто отвечал за мониторинг.