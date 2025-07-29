Отсутствие физической активности и повышенный стресс во время пандемии ускорили старение мозга у переболевших COVID-19. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач-невролог Виктор Шахнович.
Он объяснил, что для нормальной работы мозга необходим хороший кровоток, который зависит от физической нагрузки. Ее отсутствие снижает сердечный выброс, уменьшает объем крови и кислорода, поступающего в мозг, вызывая гипоксию. Невролог связал это с карантинными ограничениями, запрещавшими прогулки, занятия спортом и бег в парках. Он добавил, что постоянное пребывание дома снижало утомляемость организма, уменьшая потребность в восстановительном сне, который помогает бороться со стрессом.
Если же проверки проводились, но были некачественными, или мониторинг безопасности был недостаточно эффективным — например, мониторинг заметил атаку, но не смог её остановить, или вообще ничего не заметил и «проспал» атаку — это уже вопросы к тем, кто отвечал за мониторинг.
Ранее академик Геннадий Онищенко не исключил роста заболеваемости ковидом из-за штамма «Стратус».