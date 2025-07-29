В РПЦ объяснили, почему в России нельзя запретить гражданский брак

— Нельзя запретить того, что нет. Гражданский брак — это сожительство людей, которые не хотят регистрировать свои отношения, не хотят получать, если речь идет о православных церковных, благословений. То есть это те отношения, которые как бы есть, но на самом деле их нет. Вот поэтому запретить невозможно, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».