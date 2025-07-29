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В РПЦ объяснили, почему в России нельзя запретить гражданский брак

В России невозможно запретить гражданский брак просто потому, что его не существует. С таким мнением выступил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе.

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В России невозможно запретить гражданский брак просто потому, что его не существует. С таким мнением выступил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Вахтанг Кипшидзе.

— Нельзя запретить того, что нет. Гражданский брак — это сожительство людей, которые не хотят регистрировать свои отношения, не хотят получать, если речь идет о православных церковных, благословений. То есть это те отношения, которые как бы есть, но на самом деле их нет. Вот поэтому запретить невозможно, — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Таким образом представитель РПЦ отреагировал на утверждения депутата Брянской областной думы, главы движения «Россия Православная» Михаила Иванова о том, что использование термина «гражданский брак» в контексте сожительства нужно запретить. Парламентарий считает, что понятие гражданского брака вводит общественность в заблуждение касаемо истинного смысла семейных отношений.

Бывшая телеведущая и член партии «Новые люди» Анфиса Чехова заявила, что слово «брак» необходимо заменить на другое, так как, по ее мнению, от названия зависит восприятие семейного союза.