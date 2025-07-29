Британия пригрозила Израилю признанием Палестины из-за «ужасающей ситуации»

— Мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, — говорится в сообщении.