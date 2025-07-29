Британия пригрозила Израилю признанием Палестины из-за «ужасающей ситуации»

Великобритания признает Палестину как государство, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. Об этом во вторник, 29 июля, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера.
— Мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, — говорится в сообщении.
В перечне условий Лондон также упомянул разрешение ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение боевых действий и отказавшись от каких-либо аннексий на Западном берегу реки Иордан.
В канцелярии Стармера подчеркнули, что признание Палестины само по себе не изменит ситуацию в регионе, поэтому Великобритания работает над облегчением гуманитарной ситуации, сбрасывая гуманитарные грузы с воздуха вместе с Иорданией и вывозя раненых детей из Газы в свои больницы, передает ТАСС.
В МИД Израиля позднее сообщили, что отвергают заявление Стармера.
24 июля президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 24 июля, заявил, что страна официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Он подчеркнул, что на данный момент урегулирование конфликта в секторе Газа и помощь гражданскому населению региона является «насущной необходимостью».