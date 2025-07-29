«Аэрофлот» отчитался перед пассажирами за хорошую работу

Как сообщало URA.RU ранее, утром 29 июля в Министерстве транспорта РФ заявили о том, что «Аэрофлот» полностью восстановил выполнение рейсов по расписанию после сбоя в IT-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой. До этого времени компания проводила точечные отмены рейсов. В случае подтверждения причастности Украины к хакерской атаке на «Аэрофлот», Россия будет вынуждена принять ответные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По словам депутата, возможным вариантом ответа может стать нанесение ударов по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры, включая мосты и станции.