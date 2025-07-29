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«Аэрофлот» отчитался перед пассажирами за хорошую работу

«Аэрофлот» выполнил почти 80 процентов запланированных рейсов из Москвы по состоянию на 18 часов вторника, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем официальном telegram-канале.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Аэрофлот заявил о том, что выполняет большинство запланированных рейсов.

«Аэрофлот» выполнил почти 80 процентов запланированных рейсов из Москвы по состоянию на 18 часов вторника, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем официальном telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Аэрофлот" отменил более 50 рейсов из Шереметьево.

«Аэрофлот» выполнил 172 рейса из запланированных на сегодня 216 с вылетом из столицы. Онлайн-регистрация на рейсы доступна за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропортах маршрутной сети работает в обычном режиме", — отмечается в сообщении авиакомпании.

Так в «Аэрофлоте» добавили, что контакт-центр работает в штатном режиме, а время ожидания на линии составляет менее одной минуты. Специалисты консультируют пассажиров по вопросам переоформления авиабилетов и возврата денежных средств.

Как сообщало URA.RU ранее, утром 29 июля в Министерстве транспорта РФ заявили о том, что «Аэрофлот» полностью восстановил выполнение рейсов по расписанию после сбоя в IT-инфраструктуре, вызванного хакерской атакой. До этого времени компания проводила точечные отмены рейсов. В случае подтверждения причастности Украины к хакерской атаке на «Аэрофлот», Россия будет вынуждена принять ответные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По словам депутата, возможным вариантом ответа может стать нанесение ударов по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры, включая мосты и станции.