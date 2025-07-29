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Кадыров сыграл в шахматы со своим сыном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о победе в товарищеском матче по шахматам со старшим сыном Ахматом.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о победе в товарищеском матче по шахматам со старшим сыном Ахматом. Известно, что Кадыров-младший возглавляет министерство спорта и физической культуры республики.

«Дебют выдался довольно острым, — написал Кадыров на странице “ВКонтакте”. — С активным разменом фигур». Соперники за доской «играли без ограничения времени». «Ну и, конечно же, я выиграл», — подчеркнул Кадыров-старший.

Он добавил, что теперь будут готовиться к реваншу.

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