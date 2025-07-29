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Глава Чечни победил своего сына в матче по шахматам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал победу в товарищеском шахматном поединке с министром по физической культуре и спорту региона Ахматом Кадыровым. Об этом глава республики сообщил лично.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Кадыров выиграл в шахматы у министра спорта и физической культуры Чеченской Республики.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал победу в товарищеском шахматном поединке с министром по физической культуре и спорту региона Ахматом Кадыровым. Об этом глава республики сообщил лично.

«Провел товарищеский матч по шахматам с министром спорта и физической культуры Чеченской Республики Ахматом Кадыровым», — сообщил Кадыров в соцсети ВКонтакте. По его словам, поединок проходил в непринужденной атмосфере.

Партия получилась напряженной и насыщенной острыми разменами фигур, несмотря на отсутствие ограничения по времени, отметил Кадыров. «Ну и конечно же, я выиграл», — добавил он. По словам главы республики, он будет готовиться к ответному поединку.

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