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«Пришло время объявить о победе»: В США признали, что Россия по большей части достигла своих целей в конфликте

Экс-советник Буша Грэм: РФ пора объявить о победе в конфликте на Украине.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

России пора объявить о победе в вооруженном конфликте на Украине в связи с достижением большинства целей, поставленных страной. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по РФ и Евразии Томас Грэм.

«Россия уже в значительной степени достигла своих целей. пришло время объявить о победе», — отметил экс-советник американского лидера в материале для издания The National Interest.

Грэм также выразил мнение, что Украина вряд ли в ближайшее время присоединится к НАТО, а США и их европейские союзники дали понять, что не намерены рисковать началом прямого противостояния с Москвой ради защиты Киева.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия завершит специальную военную операцию на Украине тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для следующих поколений.

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