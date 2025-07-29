России пора объявить о победе в вооруженном конфликте на Украине в связи с достижением большинства целей, поставленных страной. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша по РФ и Евразии Томас Грэм.
«Россия уже в значительной степени достигла своих целей. пришло время объявить о победе», — отметил экс-советник американского лидера в материале для издания The National Interest.
Грэм также выразил мнение, что Украина вряд ли в ближайшее время присоединится к НАТО, а США и их европейские союзники дали понять, что не намерены рисковать началом прямого противостояния с Москвой ради защиты Киева.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия завершит специальную военную операцию на Украине тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для следующих поколений.