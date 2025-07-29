В Ростове полиция ищет свидетелей конфликта между подростками

В Ростове полиция разбирается в конфликте, который произошел на улице Киргизской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, между подростками и родителями произошла ссора. В ходе разборок одной девочке были нанесены телесные повреждения. Но после осмотра у врача выяснилось, что с подростком все хорошо, и травм нет.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. А еще ищут очевидцев происшествия.
— Если вы стали свидетелем инцидента на улице Киргизской и обладаете какой-либо информацией, просим сообщить в ближайший территориальный отдел полиции. Ваша помощь может быть очень важна для установления истины, — говорится в сообщении.
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