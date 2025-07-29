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На поверхности акватории Комсомольского озера в Минске обнаружено масляное пятно, разлив локализован

«Спасатели при помощи оградительных бонов локализовали истечение отработанных нефтепродуктов. На месте происшествия работала комиссия по чрезвычайным ситуациям Центрального района Минск», — рассказали в МЧС.

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС работали по сообщению об обнаружении масляного пятна на поверхности акватории Комсомольского озера в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Утечка нефтепродуктов из понтона произошла на реке Свислочь.

«Спасатели при помощи оградительных бонов локализовали истечение отработанных нефтепродуктов. На месте происшествия работала комиссия по чрезвычайным ситуациям Центрального района Минска. Около 17.55 начаты работы по откачке воды и остатков отработанных нефтепродуктов в емкости для временного хранения, которые будут находиться под круглосуточной охраной до момента доставки отходов в место утилизации», — рассказали в МЧС.

Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение герметичности двух отсеков понтонного причала (коррозия металла).-0-