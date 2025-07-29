На поверхности акватории Комсомольского озера в Минске обнаружено масляное пятно, разлив локализован

«Спасатели при помощи оградительных бонов локализовали истечение отработанных нефтепродуктов. На месте происшествия работала комиссия по чрезвычайным ситуациям Центрального района Минска. Около 17.55 начаты работы по откачке воды и остатков отработанных нефтепродуктов в емкости для временного хранения, которые будут находиться под круглосуточной охраной до момента доставки отходов в место утилизации», — рассказали в МЧС.