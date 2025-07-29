Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни

САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Любимов умер во вторник на 101-м году, сообщил мэр города Иван Носков в своем Telegram-канале.
«Сегодня на 101 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Владимирович Любимов. Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним — я вручал тогда ветеранам удостоверения Почетных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши ветераны-фронтовики. Потеря каждого из них — невосполнима», — написал глава города.
Носков выразил соболезнования родным и близким ветерана.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале также выразил соболезнования в связи со смертью ветерана, назвав его светлым, скромным, интеллигентным и сильным человеком. «Мы познакомились зимой, и это была одна из тех встреч, которые остаются в памяти навсегда», — отметил глава региона.
Любимов родился в Челябинской области, вскоре семья переехала в Куйбышев (сейчас — Самара). Ветеран участвовал в Выборгско-Петрозаводской операции в Карелии, в боях на территории Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы Любимов встретил в городе Винер-Нойштадт в Австрии.
После войны ветеран учился на военного переводчика и служил в разведке. Он вернулся в Куйбышев в 1956 году и посвятил свою жизнь строительству: участвовал в создании Байкало-Амурской магистрали, Саяно-Шушенской ГЭС, завода «КамАЗ» и других важных объектов.
За мужество и героизм Любимов был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».