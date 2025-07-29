Ветеран Великой Отечественной войны умер в Самаре на 101-м году жизни

«Сегодня на 101 году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Самары Александр Владимирович Любимов. Еще в апреле, накануне Дня Победы, мы виделись с ним — я вручал тогда ветеранам удостоверения Почетных граждан Самары. Отметил про себя, насколько стойкие и мужественные люди наши ветераны-фронтовики. Потеря каждого из них — невосполнима», — написал глава города.