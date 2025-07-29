Грэм: России пора объявить о победе в конфликте на Украине

— C практической точки зрения Россия уже в значительной степени достигла своих целей, в то время как продолжение войны еще больше истощает силы России, которые понадобятся ей, чтобы выстоять в усиливающемся соперничестве великих держав, определяющем ход мировых событий в ближайшие годы, — пояснил политик.