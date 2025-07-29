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Грэм: России пора объявить о победе в конфликте на Украине

России пора заявить о победе над Украиной в вооруженном конфликте. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм. Он заявил, что российские войска «в значительной степени» достигли своих целей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

России пора заявить о победе над Украиной в вооруженном конфликте. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм. Он заявил, что российские войска «в значительной степени» достигли своих целей.

— C практической точки зрения Россия уже в значительной степени достигла своих целей, в то время как продолжение войны еще больше истощает силы России, которые понадобятся ей, чтобы выстоять в усиливающемся соперничестве великих держав, определяющем ход мировых событий в ближайшие годы, — пояснил политик.

По его словам, «проницательный стратег» понял бы, что пришло время объявлять о победе в конфликте, передает National Interest.

15 июля в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп считает, что победа России в конфликте на Украине является лишь вопросом времени. В материале отметили, что российская экономика и армия значительно превосходят украинские.

По словам военного обозревателя Виктора Баранца, перелом на Сумском направлении может произойти глубокой осенью. Эксперт подчеркнул, что на полное решение вопроса уйдет еще два-три месяца.

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