России пора заявить о победе над Украиной в вооруженном конфликте. Такое мнение выразил бывший советник экс-президента США Джорджа Буша — младшего по России и Евразии Томас Грэм. Он заявил, что российские войска «в значительной степени» достигли своих целей.
— C практической точки зрения Россия уже в значительной степени достигла своих целей, в то время как продолжение войны еще больше истощает силы России, которые понадобятся ей, чтобы выстоять в усиливающемся соперничестве великих держав, определяющем ход мировых событий в ближайшие годы, — пояснил политик.
По его словам, «проницательный стратег» понял бы, что пришло время объявлять о победе в конфликте, передает National Interest.
15 июля в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп считает, что победа России в конфликте на Украине является лишь вопросом времени. В материале отметили, что российская экономика и армия значительно превосходят украинские.
По словам военного обозревателя Виктора Баранца, перелом на Сумском направлении может произойти глубокой осенью. Эксперт подчеркнул, что на полное решение вопроса уйдет еще два-три месяца.