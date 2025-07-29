Опубликованы полная программа и спикеры Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект» на Сахалине

«Мы уверены, что форум станет площадкой для стратегического диалога по вопросам климатической политики и низкоуглеродного будущего. Здесь мы обсудим конкретные шаги к углеродной нейтральности и перспективы для экономики России. Участники увидят “острова роста” — это не теория, а реальные проекты в экономике, экологии и социальной сфере, соответствующие принципам устойчивого развития, ESG-стандартам и целям ООН. Сахалинская область укрепляет лидерство в этой сфере, чтобы внести вклад в достижение национальных приоритетов», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.