Какие праздники отмечают 30 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

От дружбы до обнимашек; что празднуют 30 июля 2025 года.
В эту среду, 30 июля 2025, отмечаются как важные социальные инициативы, такие как день день дружбы и день борьбы с торговлей людьми, так и полушутливые даты, вроде дня чизкейка и цветных напитков. Верующие чтят память великомученицы Марины Антиохийской, а в народе — день Марины с Лазарем. 30 июля родились Мария Анна Моцарт, Генри Форд, Пол Анка, Арнольд Шварценеггер, Лиза Кудроу и Кристофер Нолан. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 30 июля 2025.
Международный день дружбы.
Этот день призван напомнить о важности дружеских связей между людьми, народами и культурами. Дружба помогает преодолевать глобальные вызовы: бедность, насилие, нарушения прав человека и другие проблемы, угрожающие миру и безопасности.
Идея создания праздника возникла в рамках Международного десятилетия культуры мира и ненасилия (2001−2010). Особое внимание уделяется воспитанию культуры мира у детей и молодежи.
Дружба помогает преодолевать глобальные вызовы Игорь Пантин © URA.RU.
ООН призывает государства и организации проводить мероприятия, укрепляющие международное сотрудничество и взаимопонимание. Праздник направлен на развитие диалога между цивилизациями и поощрение толерантности.
Настоящая дружба основана на двух ключевых принципах: аттракции (симпатии) и эмпатии (понимании). Дружба включает эмоциональную поддержку, взаимопомощь, доверие и уважение. Настоящий друг умеет хранить секреты, не критикует в обществе других людей и защищает отсутствующего товарища.
Настоящая дружба строится на принципах симпатии и пониманияФото: Илья Московец © URA.RU.
Исследования показывают, что крепкие отношения с друзьями делают жизнь более счастливой и здоровой. В современном мире, где многие страдают от одиночества, дружба остается бесценным даром, который мы можем дарить каждый день.
Этот праздник — отличный повод вспомнить о старых друзьях, выразить благодарность близким и укрепить дружеские связи. Дружба не знает границ и остается одним из самых важных человеческих чувств.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
Этот серьезный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году в соответствии с резолюцией A/RES/68/192. Дата выбрана неслучайно — именно 30 июля 2010 года был принят «Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми».
Торговля людьми — одно из самых серьезных преступлений против прав человека. По последним данным, в современном мире около 49,6 миллиона человек находятся в условиях принудительного труда, из них 12 миллионов — дети. Наибольшее распространение эта проблема получила на Ближнем Востоке и в Африке.
Более 12 миллионов жертв рабства — детиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Основные формы торговли людьми: принудительный труд, сексуальная эксплуатация, брачное рабство, использование в качестве солдат, насильственное изъятие органов.
Главные группы риска — женщины и дети, которые чаще всего становятся жертвами торговцев людьми. Особенно уязвимы жители нестабильных регионов и стран с низким уровнем жизни.
Мероприятия дня включают: проведение семинаров и конференций, организацию фотовыставок, информационную работу с населением, сбор средств для помощи пострадавшим.
Особенно уязвимы жители нестабильных регионов и стран с низким уровнем жизниФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Несмотря на значительные успехи в борьбе с рабством, эта проблема остается актуальной в XXI веке. Торговля людьми приносит огромные прибыли — только в США эта нелегальная индустрия оценивается в 150 миллиардов долларов ежегодно, занимая второе место после наркоторговли.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми напоминает о необходимости совместных усилий всего мирового сообщества в защите прав человека и искоренении этого позорного явления.
День цветных напитков.
Этот праздник посвящен всем ярким и красочным напиткам, которые радуют не только вкус, но и глаз. Существует несколько версий происхождения праздника. По одной из них, впервые Color Drink Day прошел 13 июля 2014 года по инициативе владельца бара в Нью-Йорке. Другая версия связывает появление праздника с проблемами доступности и качества питьевой воды.
Яркие напитки радуют не только вкус, но и глазФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В мире напитков можно найти множество ярких оттенков. Среди коктейлей особенно популярны «Голубая лагуна», «Б-52», «Хиросима» и «Космополитен». Для их приготовления используют такие ингредиенты, как ликер Blue Cura? ao, джин Bombay Sapphire и вермут Cinzano.
Безалкогольные напитки тоже поражают разнообразием цветов. Свежевыжатые соки — морковный, гранатовый, свекольный, томатный, апельсиновый, мандариновый, тыквенный и сельдерейный — отличаются насыщенными оттенками. Компоты и морсы из вишни, смородины, малины и клубники радуют глаз и вкус.
Клубничный напитокФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Лимонады могут быть разных цветов в зависимости от ингредиентов. Например, лимонад с клубникой приобретает красивый красный или розовый оттенок, а лимонад с лимоном и базиликом остается прозрачным.
В летний период особенно популярны смузи, кофе со льдом и различные освежающие напитки. Любители здорового образа жизни выбирают зеленые смузи, а ценители восточных традиций — улун и тайский чай.
Важно помнить о мерах предосторожности: при аллергии следует избегать некоторых цветных напитков, а употребление алкоголя должно быть умеренным. День цветных напитков — отличный повод открыть для себя новые вкусы и насладиться яркими красками в бокале.
День чизкейка.
Еще один вкусный праздник отмечается 30 июля — День чизкейка. Этот замечательный десерт, название которого переводится как «сырный пирог», покорил сердца гурманов по всему миру.
Чизкейк — это изысканный десерт, который может быть как запеченным, так и приготовленным без выпечки. В основе обычно используется бисквит, печенье или крекеры, а начинка готовится из мягкого сыра, сахара и яиц.
У этого десерта многовековая историяФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Чизкейк впервые появился в Древней Греции на острове Самос в VIII—VII веках до н. э. Греки готовили его из муки, меда и сыра, подавая спортсменам на Олимпийских играх как источник энергии.
Римляне переняли рецепт и добавили в него яйца. Позже десерт распространился по Европе. В XVI веке в Англии появилась первая печатная книга с рецептом чизкейка. Особую роль в его развитии сыграл шеф-повар короля Генриха VIII.
Нью-йоркский рецепт сформировался в конце XIX века. В 1872 году фермер Уильям Лоуренс создал сливочный сыр «Филадельфия», который стал основным ингредиентом американского чизкейка. Кулинар Арнольд Рубен придал десерту современную форму.
Сейчас десерт можно разнообразить по-разному: добавить ягоды, фрукты, шоколад или орехи. Особенно популярен нью-йоркский стиль чизкейка с насыщенным сливочным вкусом.
В соцсетях в этот день люди делятся своими рецептамиФото: Анна Майорова © URA.RU.
Праздник зародился в США в 1985 году и быстро распространился по миру. В этот день кондитерские и кафе устраивают дегустации, конкурсы и акции, а в супермаркетах можно найти скидки на этот десерт.
Любители чизкейка делятся в соцсетях своими кулинарными шедеврами, используя специальные хештеги. Присоединяйтесь к празднованию и побалуйте себя кусочком этого восхитительного десерта!
День «Поделитесь обнимашками».
В современном мире, где часто не хватает душевного тепла, 30 июля существует особый праздник — День объятий. Научные исследования подтверждают, что тактильные контакты благотворно влияют на здоровье: снижают стресс, укрепляют иммунитет и повышают уровень счастья.
Научные исследования подтверждают, что тактильные контакты благотворно влияют на здоровье Александр Мамаев © URA.RUОбъятия снижают стресс, укрепляют иммунитет и повышают уровень счастья Илья Московец © URA.RUПсихологи утверждают, что человеку необходимо минимум 4 объятия в день Александр Мамаев © URA.RU.
История праздника берет начало в разных легендах. Одна из них рассказывает о студенте Хуане Манну, который, оказавшись в одиночестве в австралийском аэропорту, решил подарить незнакомцам свои объятия. Его инициатива нашла отклик у других одиноких людей.
По мнению психологов человеку нужно 8 объятий в день для полноценной жизнедеятельности Илья Московец © URA.RU.
Психологи утверждают, что человеку необходимо минимум 4 объятия в день для поддержания психического здоровья, а 8 объятий — для полноценной жизнедеятельности. Объятия стимулируют выработку эндорфинов и окситоцина, что помогает снизить стресс, нормализовать давление и укрепить иммунную систему.
Рекорд по длительности объятий — 40 часов 43 минуты с небольшими перерывами Владимир Жабриков © URA.RUДаже короткие объятия снижают частоту сердечных сокращений и артериальное давление Анастасия Соргина © URA.RUОбъятия улучшают взаимопонимание между людьми и служат мощным инструментом невербального общения Анастасия Соргина © URA.RU.
Интересно, что в разных странах существуют свои традиции празднования: в Южной Америке отмечают День семейных объятий, а в США есть даже специальные дни объятий для представителей определенных профессий.
Мировой рекорд по длительности объятий установили датчане Моника и Ларс Шмидт — они обнимались 40 часов 43 минуты с небольшими перерывами.
В день объятий люди по всему миру участвуют в флешмобах, даря тепло своим близким, коллегам и даже незнакомцам. Эта традиция напоминает нам о важности искренней заботы и внимания в отношениях между людьми.
Всемирный день вышивки.
Всемирный день вышивки появился в 2011 году благодаря инициативе Гильдии вышивальщиц Швеции. В России этот праздник отмечается 10 ноября, в День святой Параскевы Пятницы — покровительницы рукоделия и домашнего очага.
Вид вышивки: ришелье Создано в Midjourney © URA.RU.
Вышивка — одно из древнейших искусств человечества. Первые образцы были найдены в Китае и датируются VI-V веками до нашей эры. Древние мастера использовали шелк, золото и серебро для создания удивительных узоров.
Вид вышивки: изонитьФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Средневековье и эпоху Возрождения вышивка достигла небывалых высот. Шпалерами с живописными сюжетами украшали мебель и стены величественных соборов, включая Нотр-Дам де Пари и Сикстинскую капеллу.
Существует множество техник вышивки:
Синель — создание бархатистых узоров шелковыми шнурками;Крестовая техника — самая популярная, выполняется нитками мулине;Гладь — создание плоских или объемных изображений специальными швами;Ришелье — техника создания кружева с вырезанием узоров;Изонить — создание рисунков путем натяжения нитей.
В китайской традиции используется шелк, который сохраняет блеск десятилетиями. На Руси применяли бересту с золотыми нитями для церковного облачения.
Вышивка остается не просто рукоделием, а настоящим искусством, позволяющим проявить индивидуальность. Современные мастера создают шедевры, используя не только нити, но и бисер, жемчуг, драгоценные камни.
Крестовая вышивка Создано в Midjourney © URA.RUВид вышивки: гладь Создано в Midjourney © URA.RUВид вышивки: синель Создано в Midjourney © URA.RU.
Праздник вышивки напоминает о важности сохранения традиций и развития творческого потенциала. Он объединяет людей, увлеченных этим прекрасным искусством, и вдохновляет на создание новых шедевров.
Православный праздник 30 июля 2025.
День памяти святой великомученицы Марины Антиохийской.
Святая Марина родилась в III веке в Антиохии Писидийской в семье языческого жреца. От кормилицы она узнала о христианстве и в 12 лет приняла крещение, чем вызвала гнев отца.
В 15 лет, когда девушка пасла овец, ее увидел местный правитель Олимврий. Очарованный красотой Марины, он предложил ей брак при условии отречения от христианства. Получив отказ, он подверг девушку жестоким пыткам.
По преданию, Марина победила дьяволаФото: Автор неизвестен / wikipedia.org/ Общественное достояние.
Мучения святой включали истязания огнем, водой и железом. Во время пыток происходили чудеса: раны Марины чудесным образом заживали, земля содрогалась, а над ее головой появлялся сияющий свет с голубем. По преданию, святая даже победила дьявола, явившегося в образе дракона.
Несмотря на чудеса, Олимврий приказал казнить Марину. Вместе с ней погибли тысячи уверовавших во Христа людей. О ее страданиях написал очевидец Феотим.
В Восточной Европе святую почитают под именем Марина, в Западной — как Маргарита Антиохийская. Ее жизнь стала символом стойкости веры и бесстрашия перед лицом гонений. Мощи великомученицы хранились в Константинополе до 1204 года.
Народный праздник 30 июля 2025.
День Марины с Лазарем.
17 июля (по старому стилю) народный календарь отмечает день памяти двух святых — великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.
Святая Марина Антиохийская, не согласившись на брак с Олимврием, подверглась жестоким пыткам. Однако все раны чудесным образом заживали, что привело к обращению многих людей в христианскую веру. Марина входит в число 14 святых помощников в католической церкви. В Греции построено множество храмов в ее честь.
30 июля празднуется в народном календаре день Марины и ЛазаряФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
Преподобный Лазарь Галисийский родился в Магнезии и в молодом возрасте принял монашеский постриг в монастыре Святого Саввы. Позже он поселился на Галисийской горе возле Эфеса.
За годы подвижнической жизни вокруг Лазаря сформировалась монашеская община, на основе которой был создан монастырь. За свои заслуги он был возведен в сан пресвитера. Преподобный Лазарь прожил долгую жизнь и отошел ко Господу в возрасте 72 лет, оставив после себя духовное наследие и основанную им обитель.
В народном календаре день Марины с Лазарем был известен своими загадочными природными явлениями. В это время часто можно было наблюдать зарницы — молнии без дождя, которые вызывали у крестьян тревогу и суеверия.
В это время часто наблюдались зарницыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Согласно старинному преданию, эти небесные вспышки — гнев Морского царя, чья непокорная дочь Марина когда-то сбежала из подводного царства на землю. С тех пор отец ежегодно в ее день рождения пронзает небо огненными стрелами, выражая свое недовольство.
Люди старались не смотреть на такие явления, опасаясь за урожай и здоровье. Существовало поверье, что сухие молнии могут испортить хлеб и траву. Крестьяне молились святым о защите полей от пожаров и болезней.
Крестьяне начинали готовиться к холодам, внимательно следя за природными знаками и народными приметами. Считалось, что характер следующих трех дней определит погоду всей осени.
Приметы и поверья.
По традиции 30 июля был богат на народные приметы. Ожидалась теплая и долгая осень, если в этот день будет ясное, голубое небо. Зарницы предвещали скорые дожди и богатый урожай, гроза же предвещала пасмурную осень и морозную зиму.
Голубое небо в этот день предвещало теплую осеньФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
Наблюдали и за фауной: считалось, если множество чаек кружило над водой, грядет тепло на несколько дней, а беспокойные насекомые и высоко летающие стрекозы предвещали дождь. Отсутствие комаров и мошек — к похолоданию.
Что можно и нельзя делать 30 июля.
Что считалось благоприятным.
День Марины знаменовал важный переход в природе — постепенное угасание летнего зноя и наступление преддверия осени. В народном календаре эта дата имела особое значение как защита от темных сил и символ духовной гармонии.
Традиционно 30 июля посвящали очищению — как физическому, так и духовному. Хозяева наводили порядок в жилище, избавляясь от всего лишнего, что символизировало освобождение от жизненных тягот. Параллельно проводились духовные обряды: возжигание свечей, молитвы о благополучии семьи.
Благоприятно в этот день сделать уборку в жилищеФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Очистительные процедуры также включали посещение бани или водные процедуры для снятия накопившейся усталости. День также подходил для размеренных домашних дел: заготовки трав, приготовление варенья.
Особое внимание уделялось семейным ценностям: общению с родными, проявлению заботы к близким. Завершить день рекомендовалось спокойно — за книгой или под умиротворяющую музыку, что соответствовало общей атмосфере этого особенного дня.
Чего нельзя было делать.
Существовал и ряд строгих запретов. Все эти ограничения были направлены на сохранение гармонии и благополучия в этот особенный день. Запреты дня были строго регламентированы народной мудростью.
Категорически избегали конфликтных ситуаций, поскольку любое негативное слово могло многократно вернуться к сказавшему. Запрещалось находиться в одиночестве на природе, особенно женщинам и детям. День считался неблагоприятным для важных начинаний — от подписания документов до крупных покупок.
Стричься в этот день не рекомендовалось Фото: Анна Майорова © URA.RU.
Материальная сфера требовала особой осторожности: избегали любых денежных операций, включая займы и кредиты. Существовал запрет на стрижку волос, так как это могло привести к потере удачи.
Физический труд также имел свои ограничения — избегали тяжелых работ, особенно связанных с колкой дров. В питании придерживались определенных правил: исключали мясо диких животных, полагая, что оно может ослабить жизненные силы человека.
Знаменитости, родившиеся 30 июля.
Джорджо Вазари (1511−1574) — итальянский живописец, архитектор и писатель. Один из основоположников современного искусствоведения: источниковедения, историографии и библиографии художников. Борис Голицын (1654−1714) — боярин, государственный деятель времен Софьи Алексеевны и Петра I Великого. Мария Анна Моцарт (1751−1829) — старшая сестра Вольфганга Амадея Моцарта. Мария с Вольфгангом рассматривались как равные с точки зрения таланта музыканты. Эмили Бронте (1818−1848) — английская писательница и поэтесса, средняя из трех сестер Бронте. Автор романа «Грозовой перевал», а также ряда стихотворений. Генри Форд (1863−1947) — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, рационализатор, организатор производства, автор 161 патента США. Генри Мур (1898−1986) — британский художник и скульптор. После Второй мировой войны работы Мура приобрели мировое признание, они представлены в крупнейших музеях разных стран. Петр Монастырский (1915−2013) — советский, российский театральный режиссер, актер, педагог, публицист, театральный деятель. Народный артист СССР (1980).Вернер Тюбке (1929−2004) — немецкий художник, один из крупнейших живописцев ГДР. В 1982 году он стал почетным членом Академии художеств СССР. Клайв Синклер (1940−2021) — британский предприниматель, изобретатель первого карманного калькулятора и серии домашних компьютеров. Пол Анка (род. 1941) — канадско-американский автор-исполнитель и актер, звезда эстрадного рок-н-ролла и кумир подростков 1950-х годов, прославившийся хитами «Diana», «Lonely Boy» и «You Are My Destiny».Арнольд Шварценеггер (род. 1947) — американский культурист, предприниматель, киноактер, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. Жан Рено (род. 1948) — французский актер испанского происхождения. Наиболее известен по главной роли в боевике Люка Бессона «Леон» (1994).Лиза Кудроу (род. 1963) — американская актриса кино и телевидения, продюсер, наиболее известна по роли Фиби Буффе в ситкоме «Друзья», за которую получила премию «Эмми» в 1998 году. Кристофер Нолан (род. 1970) — британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Один из самых кассовых режиссеров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов.