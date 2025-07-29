Какие праздники отмечают 30 июля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Джорджо Вазари (1511−1574) — итальянский живописец, архитектор и писатель. Один из основоположников современного искусствоведения: источниковедения, историографии и библиографии художников. Борис Голицын (1654−1714) — боярин, государственный деятель времен Софьи Алексеевны и Петра I Великого. Мария Анна Моцарт (1751−1829) — старшая сестра Вольфганга Амадея Моцарта. Мария с Вольфгангом рассматривались как равные с точки зрения таланта музыканты. Эмили Бронте (1818−1848) — английская писательница и поэтесса, средняя из трех сестер Бронте. Автор романа «Грозовой перевал», а также ряда стихотворений. Генри Форд (1863−1947) — американский промышленник, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, изобретатель, рационализатор, организатор производства, автор 161 патента США. Генри Мур (1898−1986) — британский художник и скульптор. После Второй мировой войны работы Мура приобрели мировое признание, они представлены в крупнейших музеях разных стран. Петр Монастырский (1915−2013) — советский, российский театральный режиссер, актер, педагог, публицист, театральный деятель. Народный артист СССР (1980).Вернер Тюбке (1929−2004) — немецкий художник, один из крупнейших живописцев ГДР. В 1982 году он стал почетным членом Академии художеств СССР. Клайв Синклер (1940−2021) — британский предприниматель, изобретатель первого карманного калькулятора и серии домашних компьютеров. Пол Анка (род. 1941) — канадско-американский автор-исполнитель и актер, звезда эстрадного рок-н-ролла и кумир подростков 1950-х годов, прославившийся хитами «Diana», «Lonely Boy» и «You Are My Destiny».Арнольд Шварценеггер (род. 1947) — американский культурист, предприниматель, киноактер, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения. Жан Рено (род. 1948) — французский актер испанского происхождения. Наиболее известен по главной роли в боевике Люка Бессона «Леон» (1994).Лиза Кудроу (род. 1963) — американская актриса кино и телевидения, продюсер, наиболее известна по роли Фиби Буффе в ситкоме «Друзья», за которую получила премию «Эмми» в 1998 году. Кристофер Нолан (род. 1970) — британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Один из самых кассовых режиссеров в истории, а также один из самых известных и влиятельных кинематографистов.