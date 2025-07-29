Прощай жара — привет прохлада: В Молдове + 25 — но счастье продлится недолго

В среду, 30 июля, в Молдове ожидается переменная облачность.
Ветер — северо-западный умеренный, возможны усиления до 15−20 м/с.
В северных районах республики воздух прогреется до — 16 — 22 градусов.
На юге столбики термометров поднимутся до — 18 — 25.
В Кишиневе будет — 19- 24 градусов.
Наслаждаемся прохладой пока у нас есть возможность, так как есть вероятность, что к выходным жара вернётся.
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