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Прощай жара — привет прохлада: В Молдове + 25 — но счастье продлится недолго

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 30 июля 2025 года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В среду, 30 июля, в Молдове ожидается переменная облачность.

Ветер — северо-западный умеренный, возможны усиления до 15−20 м/с.

В северных районах республики воздух прогреется до — 16 — 22 градусов.

На юге столбики термометров поднимутся до — 18 — 25.

В Кишиневе будет — 19- 24 градусов.

Наслаждаемся прохладой пока у нас есть возможность, так как есть вероятность, что к выходным жара вернётся.

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Не хватает только судов-троек, выносящих скоропостижные приговоры да списков неблагонадежных, хотя, как поговаривают, в СИБе такие списки уже вполне имеются (далее…).

Над пропастью во лжи: Лидер ПАС Гросу опять запутался — обещает вступление Молдовы в ЕС в 2028, но сам же в этом сомневается, да и не берут нашу страну в «рай» без Украины.

Тем временем президент Молдовы отодвинула сроки вступления в Евросоюз до 2030 года — перед выборами все песни хороши (далее…).

Запасаемся попкорном и смотрим дальше — сериал, где главную роль играет Плахотнюк, продолжается: Планирует ли он вернутся в Молдову или подыгрывает ПАС, чтобы отвлечь народ от насущных проблем.

По всей вероятности, олигарх просчитывает, в какой стране ему меньше надают по шапке (далее…).

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