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На городской эспланаде в Перми выступит группа «Вирус»

Пермь готовится к празднованию Дня строителя.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

9 августа в Перми состоится масштабное празднование Дня строителя. Основной площадкой события станет городская Эспланада, где пройдет третий региональный конкурс профмастерства «НАСТРОЙ-2025». Он станет частью большого фестиваля под названием «Город, где строят мечты». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Соревнование среди представителей строительной отрасли проводится в крае третий год подряд. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, конкурсные задания становятся все более разнообразными — в этом году добавили новую номинацию. Участники будут состязаться в шести категориях: штукатур, каменщик, сварщик, монтажник каркасно-обшивных конструкций, командная работа на лучшую службу заказчика, а также новинка — плиточные работы.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: мастер-классы, развлекательные зоны, интерактивы и аттракционы. Завершится день ярким концертом, на котором главным выступлением станет шоу популярной группы «Вирус».