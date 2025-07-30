На городской эспланаде в Перми выступит группа «Вирус»

9 августа в Перми состоится масштабное празднование Дня строителя. Основной площадкой события станет городская Эспланада, где пройдет третий региональный конкурс профмастерства «НАСТРОЙ-2025». Он станет частью большого фестиваля под названием «Город, где строят мечты». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Соревнование среди представителей строительной отрасли проводится в крае третий год подряд. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, конкурсные задания становятся все более разнообразными — в этом году добавили новую номинацию. Участники будут состязаться в шести категориях: штукатур, каменщик, сварщик, монтажник каркасно-обшивных конструкций, командная работа на лучшую службу заказчика, а также новинка — плиточные работы.
Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: мастер-классы, развлекательные зоны, интерактивы и аттракционы. Завершится день ярким концертом, на котором главным выступлением станет шоу популярной группы «Вирус».