На городской эспланаде в Перми выступит группа «Вирус»

Соревнование среди представителей строительной отрасли проводится в крае третий год подряд. Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, конкурсные задания становятся все более разнообразными — в этом году добавили новую номинацию. Участники будут состязаться в шести категориях: штукатур, каменщик, сварщик, монтажник каркасно-обшивных конструкций, командная работа на лучшую службу заказчика, а также новинка — плиточные работы.