Трамп дал старт ультиматуму по поводу Украины

Десятидневный отсчет срока для мирного урегулирования украинского конфликта начинается с 29 июля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя конкретную дату начала своего ультиматума к России о достижении мира за 10 суток. Информацию передал Fox News.