Кэти Перри после расставания с Орландом Блумом заметили в ресторане с экс-премьером Канады Трюдо

По данным издания, перед обедом в ресторане пара свершила непринуждённую прогулку. Оба много улыбались и разговаривали. Джастин Трюдо занимал должность премьер-министра Канады с 2015 по март 2025 года. Сейчас же он, похоже, наслаждается личной жизнью вне политики.