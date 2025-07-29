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Трамп: США введут пошлины, если не договорятся с РФ по Украине в течение 10 дней

США готовы ввести импортные пошлины против России, если Вашингтон и Москва не достигнут договоренностей по украинскому конфликту.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты намерены ввести импортные пошлины против России, если Вашингтону и Москве не удастся достичь договоренностей по конфликту на Украине в течение 10 дней. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня в украинском конфликте начинается с сегодняшнего дня. О сокращении обозначенного периода президент США заявил в понедельник, 28 июля. По его словам, решение было принято в связи с отсутствием прогресса в переговорных процессах.

Напомним, что изначально Трамп поставил России 50-дневный ультиматум, направленный на остановку боевых действий. При этом, в случае отсутствия каких-либо подвижек по урегулированию, США намерены ввести 100% пошлины против РФ и ее торговых партнеров.

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