Трамп: США введут пошлины, если не договорятся с РФ по Украине в течение 10 дней

По словам американского лидера, отсчет крайнего срока для достижения прекращения огня в украинском конфликте начинается с сегодняшнего дня. О сокращении обозначенного периода президент США заявил в понедельник, 28 июля. По его словам, решение было принято в связи с отсутствием прогресса в переговорных процессах.