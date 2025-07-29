Клишас заявил, что мер по защите персональных данных оказалось недостаточно

Мер, которые приняли в рамках защиты информационной инфраструктуры и персональных данных, оказалось недостаточно. С таким мнением выступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
— События последних дней говорят что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы) оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере, — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Днем ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 42 рейса по причине сбоя информационных систем. Позднее перевозчик доложил об отмене еще семи рейсов, следовавших в Шереметьево и из него. Восстановление систем «Аэрофлота» после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода, а оценка ущерба от действий хакеров может колебаться от 10 до 50 миллионов долларов. С таким мнением выступил ведущий аналитик отдела мониторинга информационной безопасности компании «Спикател» Алексей Козлов. «Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной технических неполадок и как на произошедшее отреагировали власти.
По данным Роскомнадзора от 28 июля, факты утечки и компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании «Аэрофлот» не подтверждены.