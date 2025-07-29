Клишас заявил, что мер по защите персональных данных оказалось недостаточно

Днем ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 42 рейса по причине сбоя информационных систем. Позднее перевозчик доложил об отмене еще семи рейсов, следовавших в Шереметьево и из него. Восстановление систем «Аэрофлота» после кибератаки может занять от нескольких недель до полугода, а оценка ущерба от действий хакеров может колебаться от 10 до 50 миллионов долларов. С таким мнением выступил ведущий аналитик отдела мониторинга информационной безопасности компании «Спикател» Алексей Козлов. «Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной технических неполадок и как на произошедшее отреагировали власти.