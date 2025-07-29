Сотрудники немецкого зоопарка убили 12 обезьян из-за переполненности вольеров

23 сентября 2024 года в индийском селе возле города Рупарв в штате Пенджаб, команда из пяти человек поймала обезьяну, напавшую на 70 человек. Животное часто нападало на женщин и потом убегало в лес. Местные жители пытались найти его, но им это не удалось.