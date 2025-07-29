Сотрудники немецкого зоопарка убили 12 обезьян из-за переполненности вольеров

Сотрудники Нюрнбергского зоопарка убили 12 здоровых бабуинов из-за того, что вольер стал слишком тесным для всех животных. Об этом сообщили в администрации учреждения, отметив, что в нем провели «сокращение группы гвинейских павианов».
— Мы осознаем, что многим людям трудно понять это решение, они раздражены или возмущены им, — говорится в сообщении.
Вольер в Нюрнбергском зоопарке рассчитан всего на 25 животных, но недавно популяция обезьян возросла до более чем 40 особей. Руководство учреждения пыталось передать их другим зоопаркам, но эта мера не увенчалась успехом.
Ранее Нюрнбергский зоопарк временно закрылся «по техническим причинам». Активисты были уверены, что причиной было намерение скрыть факт убийства животных. В результате около 20 человек пытались пробраться на территорию зоопарка, но большинство из них задержала служба безопасности, передает «Российская газета».
23 сентября 2024 года в индийском селе возле города Рупарв в штате Пенджаб, команда из пяти человек поймала обезьяну, напавшую на 70 человек. Животное часто нападало на женщин и потом убегало в лес. Местные жители пытались найти его, но им это не удалось.