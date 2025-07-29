«Ценник сильно упал»: выяснилось, как Ивлеева пытается выживать после «голой вечеринки»

«За последний год ценник на ее [Ивлеевой] услуги сильно упал. Если в декабре 2024 года гонорар Насти составлял 7 млн рублей, то теперь он — около 400 тысяч. Не сказать, что при низкой цене нет отбоя от клиентов: нам стало известно, что осенью у Ивлеевой практически не запланировано мероприятий», — со ссылкой на свои источники передает портал Super.