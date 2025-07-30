Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве с 14 по 17 августа

Фестиваль приурочен к 79-му Дню Независимости Индии, который отмечается 15 августа 2025 года, а также к дате 78-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией, которая отмечалась 13 апреля этого года. Ключевой темой фестиваля в этом году, как ожидается, будет «история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне».