Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве с 14 по 17 августа

Фестиваль приурочен к 79-му Дню Независимости Индии, который отмечается 15 августа 2025 года, а также к дате 78-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией, которая отмечалась 13 апреля этого года. Ключевой темой фестиваля в этом году, как ожидается, будет «история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне».
Ожидается, что для гостей фестиваля проведут семинары по йоге и аюрведе, кулинарные мастер-классы, покажут танцевальные и вокальные номера, также в рамках мероприятия пройдет шахматный чемпионат, где дети и взрослые попробуют свои силы. Как отметили организаторы, мероприятие включает в себя также кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, праздника Джанмаштами и фестиваля колесницы Ратха-ятра.
По данным организаторов, впервые в рамках «Дня Индии» будет проведена церемония вручения специальных наград в 10 номинациях — независимое жюри отметит лучшие инициативы и достижения организаций и отдельных представителей сообществ в области укрепления российско-индийского диалога. Среди номинаций «Щит мира и дипломатии имени Махатмы Ганди» — за укрепление двусторонних отношений между Индией и Россией, премия «Сатьяджит Рай» — за развитие индо-российского кинематографа, а также стипендия имени Свами Вивекананды — за вклад в развитие индийских языков и образовательных программ.
Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте.