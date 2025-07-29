Турция может экстрадировать фигурантов дела о теракте в Крокусе

Ранее KP.RU сообщал, что один из предполагаемых организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» незадолго до трагедии сделал загадочное предупреждение своему младшему брату. По данным следствия, вечером 22 марта 2024 года они находились вместе в кафе, когда старший брат получил сообщение от человека, которого считают главарем экстремистской группировки. После этого он предложил всем разойтись по домам и смотреть телепередачи, сказав, что «там будут показывать что-то интересное».