Турция может экстрадировать фигурантов дела о теракте в Крокусе

Правоохранительные органы Турции могут экстрадировать в Россию фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 149 человек. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.
По данным следствия, все подозреваемые покинули Россию до совершения преступления и скрылись на территории Турции.
«Турецкие правоохранительные органы могут выдать РФ всех обвиняемых по делу о теракте, включая брата непосредственного исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова*», — сказал адвокат.
Трунов сообщил, что один из преступников, Уменджон Салиев, ранее обвинялся в разбое в Таджикистане и, по версии следствия, отвечал за вооружение участников атаки. Также сообщается, что брат Мухаммадсобира Файзова* до розыска проживал в Турции и причастен к деятельности запрещенной террористической организации.
Ранее KP.RU сообщал, что один из предполагаемых организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» незадолго до трагедии сделал загадочное предупреждение своему младшему брату. По данным следствия, вечером 22 марта 2024 года они находились вместе в кафе, когда старший брат получил сообщение от человека, которого считают главарем экстремистской группировки. После этого он предложил всем разойтись по домам и смотреть телепередачи, сказав, что «там будут показывать что-то интересное».
*- внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.