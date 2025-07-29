В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта

«На каждый из этапов перекрытия движения по Невскому проспекту будет отдельная схема организации дорожного движения. В первую очередь, сложности коснутся троллейбусов, потому что они привязаны к контактной сети… (С учетом ремонта Невского проспекта — ред.) мы приоритет должны отдать метрополитену, поэтому нами принято решение с 11 числа (11 августа — ред.) перевести третью линию метрополитена, так называемую зеленую ветку… в зимний график работы, то сеть в усиленный режим работы на этом направлении», — сказал Поляков на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.