В Петербурге усилят работу метро в период ремонта Невского проспекта

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Третья линия петербургского метрополитена будет работать в усиленном режиме на период ремонта Невского проспекта, который будет сопровождаться поэтапным перекрытием движения транспорта на отдельных участках, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
«На каждый из этапов перекрытия движения по Невскому проспекту будет отдельная схема организации дорожного движения. В первую очередь, сложности коснутся троллейбусов, потому что они привязаны к контактной сети… (С учетом ремонта Невского проспекта — ред.) мы приоритет должны отдать метрополитену, поэтому нами принято решение с 11 числа (11 августа — ред.) перевести третью линию метрополитена, так называемую зеленую ветку… в зимний график работы, то сеть в усиленный режим работы на этом направлении», — сказал Поляков на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.
По его словам, на третей линии подземки будет увеличено количество поездов, что позволит жителям и гостям города с удобством добираться до нужных им мест на Невском проспекте.
С учетом временной приостановки движения большинства троллейбусов по главной магистрали в историческом центре города, будет увеличено количество автобусов, для которых организуют объездные маршруты, уточнил Поляков.
Согласно материалам в Telegram-канале вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, ремонт покрытия проезжей части Невского проспекта будет сопровождаться кратковременным перекрытием движения по отдельным участкам.
Так, 13−14 августа Невский будет перекрыт от набережной реки Мойки до Садовой улицы, 15−16 августа — от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, 17 августа — от Адмиралтейского проспекта до набережной реки Фонтанки, включая перекресток с Садовой улицей.
В период 18−20 августа перекрытия затронут участок от Адмиралтейского проспекта до Литейного проспекта, включая перекрестки с Садовой улицей и набережной реки Фонтанки, с 21 по 22 августа — участок от Садовой улицы до улицы Восстания, исключая перекресток с Литейным проспектом.
Двадцать третьего августа будет перекрыт участок от набережной реки Фонтанки до площади Восстания, включая перекресток с Литейным проспектом, а 24−27 августа — участок от Литейного проспекта до площади Восстания.
«С 13 до 27 августа Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, исключая площадь Восстания, которая была капитально отремонтирована в 2022 году, будет полностью сделан и приведен в нормативное состояние. Староневский (участок Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского — ред.) у нас пойдет в ремонтные работы в следующем (2026 — ред.) году», — заключил Линченко на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора Петербурга.